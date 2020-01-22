30-летний гражданин России Владимир Чаусов был найден мёртвым в бассейне на индонезийском острове Бали. Инцидент произошёл в деревне Унгасан в районе Южная Кута.
По словам начальника местной полиции, мужчина практиковал дыхательные упражнения, которые ему посоветовали тренеры по сёрфингу. Россиянина предупреждали, что их не стоит выполнять в воде, однако он не принял это во внимание,
Тело Чаусова обнаружил его друг, 29-летний Александр Гусляков. Мужчины и ещё две женщины арендовали дом на Бали с начала декабря 2019 года. По словам знакомых и владельца виллы, Чаусов был спортсменом, у него не было каких-либо заболеваний.
Ранее NEWS.ru писал, что гражданин России утонул во время купания у пляжа Арамболь в Индии. У мужчины произошёл инфаркт.
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