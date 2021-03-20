Россиянка случайно напоила младенца лимонной кислотой

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В Екатеринбурге мама по ошибке напоила двухмесячного ребёнка лимонной кислотой, младенца пришлось госпитализировать.

Женщина залила в чайник кислоту, чтобы его тщательно отмыть, но после забыла слить воду и утром приготовила на основе этой воды детское питание. Как сообщает издание E1.RU, отец ребёнка заметил неладное, когда он с неохотой принимал пищу из бутылочки.

Осмотрев содержимое, отец увидел, что молоко свернулось. Поняв, что ребёнок выпил отраву, родители вызвали медиков. Врачи доставили малыша в детскую городскую больницу № 9, медики наблюдают за его состоянием.

Как сообщал NEWS.ru, директора красноярской компании ООО «Респект» Елену Безруких объявили в розыск в рамках дела об отравлении 115 учеников в городских школах. Её организация занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьного питания.

Ранее в одном из учебных учреждений города Холмска на юге Сахалина следователи организовали проверку по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов.