Россиянину дали пожизненный срок за убийство беременной жены и ребёнка

https://static.news.ru/photo/a0444524-88b9-11eb-b43b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Волгоградской области, который убил свою беременную жену и её малолетнюю дочь, вынесли приговор. Суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в колонии, сообщает пресс-служба регионального СК России.

Инцидент произошёл в ночь на 3 сентября 2020 года в деревне Ушаково. Между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он набросился на беременную супругу с ножом. Позднее мужчина также убил девочку, которая попыталась защитить мать. Если на женщине обнаружили шесть ножевых ранений, то на пятилетней девочке их было около 18.

После убийства осуждённый поджёг дом, пытаясь скрыть следы преступления.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мужчина убил собственного пятилетнего ребёнка в подъезде дома. Трагедия произошла в ночь на 8 марта на Пролетарском проспекте столицы. Жильцы подъезда вызвали на место происшествия скорую помощь, однако медики ничем не смогли помочь мальчику. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью.