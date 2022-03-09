Россиянин завладел автоматом при побеге из отдела полиции

В Таганроге из отдела полиции сбежал задержанный за хулиганство мужчина. При этом он отобрал у полицейского автомат «Кедр» и боеприпасы к нему. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника, сообщает Telegram-канал «112».

Сбежавшего зовут Антон Иваницкий. Ему 38 лет, он является жителем Санкт-Петербурга. Задержан он был два дня назад. Перед побегом мужчина ударил сотрудника полиции по голове и завладел его оружием.

Подозреваемый объявлен в розыск. Полицейские проводят досмотр автомобилей на всех выездах из Таганрога.

Ранее сообщалось, что из психиатрической больницы подмосковного Чехова сбежал 33-летний мужчина, который находился там по решению суда за совершение особо тяжкого преступления. Он воспользовался заминкой охраны, запрыгнул на сторожевую будку, а после перелез через забор. Через месяц беглеца задержали в Ростовской области.