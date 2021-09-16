Россиянин убил прохожего, певшего под музыку с телефона

В Минусинске 27-летний мужчина до смерти избил 20-летнего прохожего, который пел под музыку с телефона. Подозреваемый явился с повинной, сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 15 сентября потерпевший гулял по улице в Минусинске вместе со своей девушкой и компанией приятелей. Во время прогулки он слушал музыку с телефона и подпевал.

В определённый момент к потерпевшему подошёл незнакомец и выразил недовольство его поведением. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз руками ударил мужчину, после чего скрылся с места происшествия. В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался, — говорится в сообщении .

Отмечается, что сначала нападавший скрылся с места преступления, но после задержания добровольно написал заявление о явке с повинной, сообщив о совершенном им преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее Тындинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, которые насмерть забили собутыльника из-за татуировки. Согласно данным суда, 32-летний житель Тынды и его 29-летняя подруга в начале августа распивали спиртные напитки в доме своей знакомой. Ближе к полуночи к ним пришёл сосед по подъезду. Между парой и гостем началась ссора из-за его татуировки. В итоге осуждённые начали избивать мужчину руками и ногами, а затем деревянной палкой, молотком, гвоздодёром и брючным ремнём. В общей сложности они нанесли потерпевшему более 80 ударов. Он скончался от полученных травм.