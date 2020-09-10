Житель Тынды и его подруга убили собутыльника из-за татуировки

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Тындинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, которые насмерть забили собутыльника из-за татуировки.

Согласно данным суда, 32-летний житель Тынды и его 29-летняя подруга в начале августа распивали спиртные напитки в доме своей знакомой. Ближе к полуночи к ним пришёл сосед по подъезду. Между парой и гостем началась ссора из-за его татуировки. В итоге осуждённые начали избивать мужчину руками и ногами, а затем деревянной палкой, молотком, гвоздодёром и брючным ремнём. В общей сложности они нанесли потерпевшему более 80 ударов. Он скончался от полученных травм.

Суд учёл обстоятельства уголовного дела и признал мужчину и женщину виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлёкшее смерть по неосторожности. Мужчина получил 9 лет и 8 месяцев колонии строго режима, а женщина — шесть лет в колонии общего режима.

Также осуждённые должны выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн рублей. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Курганской области приговорил к длительным тюремным срокам двух мужчин, признанных виновными в убийстве трёх человек и в изнасиловании.