Российские туристы застряли в Турции из-за отмены авиарейсов

https://static.news.ru/photo/64d31330-c3dd-11eb-85dc-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россияне оказались заблокированы в турецком аэропорту из-за отмены рейсов без объяснения причин. Порядка 240 туристов не могут вылететь на родину около 11 часов, сообщает Пятый канал.

По расписанию самолёт «Pegasus Airlines» должен был вылететь из турецкого аэропорта в Домодедово 2 июня в 11:00. Туристы готовились к посадке, но информация внезапно исчезла с табло, а администрация долго не могла дать внятного объяснения. В итоге турецкая сторона признала, что у них всё в порядке, а решение о вылете, отмене или переносе рейса принимает только перевозчик.

В аэропорту Домодедово подтвердили, что решение действительно остаётся за перевозчиком, а получение разрешения на выполнение полётов — вопрос исключительно компетенции авиакомпании и авиационных властей.

Как выяснилось, полёты в Турцию на сегодня разрешены только регулярными рейсами Москва — Стамбул, чартерные рейсы приостановлены. В итоге авиакомпания, которая должна была отправить туристов домой, назначила новую дату полёта. Лайнер, который вывезет россиян из Турции, вылетит в аэропорт Шереметьево 3 июня в 01:00.

Как сообщалось ранее, Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно.