Российские дипломаты пострадали при взрыве автомобиля в Кабуле

https://static.news.ru/photo/9dfc24e6-33fd-11eb-9069-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Rahmatullah Alizadah/Global Look Press

Автомобиль дипломатической миссии России подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. Несколько дипломатов получили лёгкую контузию. Инцидент произошёл недалеко от комплекса посольства России. По предварительной оценке, целью террористической атаки должен был стать двигавшийся перед машиной с дипломатами пикап сил национальной безопасности. Однако в МИД не исключают, что атака была направлена на российских граждан.

Посольство РФ в столице Афганистана проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности персонала и объектов дипломатического представительства. МИД России потребовал от афганской стороны провести тщательное расследование случившегося и принять шаги по защите российских учреждений.

Как передавал NEWS.ru, по меньшей мере восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни. Он является административным центром одноимённой провинции республики. Кроме того, 3 ноября при атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб. Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.