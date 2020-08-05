Роскосмос показал фото Бейрута из космоса до и после взрыва

https://static.news.ru/photo/10dc6720-d736-11ea-880e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сделал снимки последствий взрыва в порту Бейрута. Фотографии до и после катастрофы в ливанской столице опубликовал Роскосмос.

На представленных снимках хорошо виден характер разрушений на набережной рядом с местом взрыва: целый ряд строений был снесен ударной волной. На фото также указан эпицентр взрыва.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел вечером 4 августа. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В самом Бейруте оказались уничтожены или повреждены здания в радиусе 10 километров, полностью уничтожен порт.

Погибли по меньшей мере 113 человек, пострадали более четырёх тысяч. Десятки людей всё ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Высший совет обороны (ВСО) Ливана объявил город зоной стихийного бедствия. В стране объявлен траур.

Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus (ходило под флагом Молдавии). Моряки, работавшие на судне, утверждали, что владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ.

Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, писал NEWS.ru.