https://static.news.ru/photo/106079f4-bce2-11e9-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, ударивший девушку в живот в ходе согласованной акции в Москве, не относится ни к одному подразделению Росгвардии. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее в интернет просочилось видео, где два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьёт её в живот. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию об этих сотрудниках. Как сообщает радиостанция « Говорит Москва », пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская.

Ранее News.ru писал, что прошедший 10 августа митинг можно назвать самым массовым за последнее время. Поддержать протестующих пришли журналисты и блогеры Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, хоккеист НХЛ Артемий Панарин, политический деятель Сергей Удальцов и другие.