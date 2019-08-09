Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, ударивший девушку в живот в ходе согласованной акции в Москве, не относится ни к одному подразделению Росгвардии. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее в интернет просочилось видео, где два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьёт её в живот. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию об этих сотрудниках. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская.

Ранее News.ru писал, что прошедший  10 августа митинг можно назвать самым массовым за последнее время. Поддержать протестующих пришли журналисты и блогеры Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, хоккеист НХЛ Артемий Панарин, политический деятель Сергей Удальцов и другие.

News.ru в соцсетях