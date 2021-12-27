Родственник убитой в Канске семьи рассказал о подозреваемом
Родственник убитой в Канске семьи назвал подозреваемого религиозным человеком
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:59, 27 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подозреваемый в убийстве жены и двоих детей в Канске Николай Куропаткин был религиозным человеком, сообщил «360» родственник погибшей. По его словам, супруга вероятного убийцы, тело которого также было найдено на месте происшествия, жаловалась на насилие в семье и трудности в отношениях.
Про таких говорят «старовер», что-то такое. Что-то про религию мог рассказать, про иконы, какие-то лечебные травы. Но это мне было неинтересно, и мы с ним не общались. Были у них драки, выгонял её из дома, по словам жены. Подробностей я не знал, — сказал родственник погибшей.
Ранее знакомый Куропаткина сообщил, что подозреваемый в преступлении не производил впечатления неадекватного человека. По его словам, он выращивал табак в саду.
В Канске в квартире дома на улице Эдемана обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери. После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего.