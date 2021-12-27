Родственник убитой в Канске семьи рассказал о подозреваемом

Подозреваемый в убийстве жены и двоих детей в Канске Николай Куропаткин был религиозным человеком, сообщил «360» родственник погибшей. По его словам, супруга вероятного убийцы, тело которого также было найдено на месте происшествия, жаловалась на насилие в семье и трудности в отношениях.

Про таких говорят «старовер», что-то такое. Что-то про религию мог рассказать, про иконы, какие-то лечебные травы. Но это мне было неинтересно, и мы с ним не общались. Были у них драки, выгонял её из дома, по словам жены. Подробностей я не знал, — сказал родственник погибшей.

Ранее знакомый Куропаткина сообщил, что подозреваемый в преступлении не производил впечатления неадекватного человека. По его словам, он выращивал табак в саду.