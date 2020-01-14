В Пресненском суде состоялась «беседа» (название юридической процедуры) по иску к Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину, пятилетняя дочь которых всю свою жизнь находится в медицинском центре «Мать и дитя». Заявление подали органы опеки и попечительства, они просят ограничить мужчину и женщину в родительских правах. Это менее строгая мера, чем лишение соответствующих прав, однако и она подразумевает изъятие ребёнка из семьи на срок до полугода.

Несмотря на то, что беседа обычно проводится в закрытом от слушателей и прессы режиме, в суд пришло много журналистов. Всем было интересно взглянуть на родителей девочки и пообщаться с ними. Однако их ждало разочарование: Максимова и Зинкин не явились. Вместо них присутствовала их представитель Ольга Лукманова.

После беседы за закрытыми дверями она сообщила представителям СМИ, что ответчики настаивают на открытом судебном разбирательстве, потому что «информация должна быть достоверной в прессе», в то время как истцы в лице органов опеки просят закрыть процесс.

Кроме того, адвокат Лукманова утверждает, что договор между клиникой и родителями действует по сегодняшний день, хотя в публикации Meduza (с которой и началась шумиха вокруг этой семьи) указано, что медучреждение в одностороннем порядке расторгло соглашение об оказании услуг.

По словам юридического защитника, родители, вопреки слухам, продолжают общаться с дочерью и даже приводят в гости её братьев.

ГК «Мать и дитя»/facebook.com

Вопрос — от чего шесть лет ребёнка лечили? Мы не можем получить ответ на него. Информация о результатах обследования, не выявившего у девочки заболеваний, искажённая. Ольга Лукманова адвокат адвокат

Сторона истцов оказалась менее разговорчивой и поспешила уйти, не ответив на вопросы журналистов.

Следующее заседание назначили на 28 января 2020 года.

О пятилетней девочке, всю свою жизнь находящейся в клинике «Мать и дитя», в декабре прошлого года рассказало издание Meduza. Ребёнок родился недоношенным, и первые недели после появления на свет её наблюдали в этом центре. Но родители по сей день не забирают оттуда дочь, так как уверены, что она неизлечимо больна, а нахождение вне больничных стен представляет смертельную угрозу её здоровью. Врачи же утверждают, что в уже более взрослом возрасте девочку несколько раз обследовали: она физически здорова. Однако из-за постоянной изоляции и малоподвижности у неё уже начинают развиваться психические отклонения.

В январе 2019 года клиника обратилась в Департамент труда и соцзащиты Москвы, сообщив об этой истории. Судебная тяжба медцентра с родителями началась в марте 2019 года: истцы требовали забрать ребёнка из учреждения. Родители отказывались делать это, утверждая, что дочь нуждается в квалифицированной медицинской помощи и поэтому должна оставаться в стационаре. Изначально суд отказывал в удовлетворении исков и не требовал от органов опеки забрать ребёнка. Для этого формально не было оснований: жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, она жила в отдельной палате, получала необходимое лечение и проходила обучение. Решение суда от ноября 2019 года гласило, что необходимости передавать ребёнка органам опеки нет, но при этом родители обязаны забрать дочку домой. Однако и после этого отец с матерью не предприняли никаких действий. Тогда органы опеки решили подать свой иск — об ограничении родительских прав.