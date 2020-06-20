Резню в парке британского Рединга признали терактом

Никаких подробностей о случившемся нет. Известно, что днём 20 июня в Рединге, как и во многих других городах, прошло шествие в поддержку прав темнокожего населения. Но завершилось оно мирно, и полиция предполагает, что резня не имеет к этому никакого отношения.
Город находится в 65 км от Лондона, численность населения составляет 350 тыс. человек. На данный момент полиция оцепила парк, где произошло нападение со смертельным исходом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный мужчина напал на бургомистра бельгийского города Брюгге Дирка де Фау и нанёс ему удар ножом в шею. Градоначальника быстро доставили в больницу и там прооперировали.