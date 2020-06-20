Резню в парке британского Рединга признали терактом

https://static.news.ru/photo/46bd5d7e-b344-11ea-9032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападение с применением холодного оружия в парке Форбери гарденс английского города Рединг признали терактом. В результате происшествия три человека погибли, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

Известно о задержании одного человека. На месте происшествия работают сотрудники территориального отделения полиции долины Темзы, сообщает The Telegraph.

Нападение произошло в 19:30 (21:30 мск), на место происшествия были отправлены несколько машин скорой помощи и два вертолёта с врачами.

Sky News understands multiple people were stabbed in Reading. Three people have died from their injuries and a number of others are being treated in hospital.



A police statement is expected in the next hour.



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Никаких подробностей о случившемся нет. Известно, что днём 20 июня в Рединге, как и во многих других городах, прошло шествие в поддержку прав темнокожего населения. Но завершилось оно мирно, и полиция предполагает, что резня не имеет к этому никакого отношения.

Город находится в 65 км от Лондона, численность населения составляет 350 тыс. человек. На данный момент полиция оцепила парк, где произошло нападение со смертельным исходом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный мужчина напал на бургомистра бельгийского города Брюгге Дирка де Фау и нанёс ему удар ножом в шею. Градоначальника быстро доставили в больницу и там прооперировали.