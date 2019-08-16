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Полиция задержала гражданина России по подозрению в нападении на депутата Верховной рады Виталия Куприя. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Инцидент произошёл днём 16 августа. Неизвестные применили против депутата слезоточивый газ и облили его «жидкостью с резким неприятным запахом». После этого они скрылись на автомобиле, однако правоохранителям удалось задержать одного...