https://static.news.ru/photo/faaa3f22-c057-11e9-b88b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Скоростной режим электропоездов, нарушенный из-за повреждения кабеля, восстановлен по всем путям на перегоне Подольск — Гривно Курского направления Московской железной дороги.
Железнодорожники завершили восстановительные работы после повреждения сторонней организацией кабеля. Возобновлён скоростной режим на участке по всем путям, — сообщил ТАСС представитель пресс-службы Московской железной дороги.
Ранее News.ru писал, что сбой движения электропоездов Курского направления произошёл на участке Московской железной дороги. Причиной стало повреждение кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки, которое отвечает за движение поездов в автоматическом режиме. Для безопасности пассажиров на время восстановительных работ электрички при прохождении повреждённого участка снижали скорость.