Режим ЧС введён ещё в одном районе Приморья

https://static.news.ru/photo/ace83496-b9a9-11ea-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморского края из-за подтопления придомовых участков и огородов, сообщает учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Затяжные дожди начались в Приморье больше недели назад, 20 июня, а к пятнице, 26 июня, только усилились. Вследствие ливней во Владивостоке затопило улицы, в крае размыло автодороги. Вначале был введён режим ЧС на территории Кавалеровского района, в котором размыло мосты и обрушились участки дорог.

В связи с прохождением циклонов и обильным выпадением осадков в виде дождя на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. В связи с этим введён режим ЧС муниципального характера, — сообщает ведомство.

Так, в селе Новомихайловка у дамбы неподалёку от домов образовалось озеро размером примерно в шесть гектаров, наполненное грунтовыми водами, вода не уходит через обустроенный шлюз, а подтапливает придомовые участки и огороды.

Также ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям. За минувшие выходные резкие подъёмы уровня воды наблюдались на реках в южных и восточных районах на 0,6–1,7 м, в верхнем течении рек бассейнов реки Уссури и озера Ханка на 0,5–1,3 м. Отмечался выход рек из берегов, подтопление пониженных территорий и хозяйственных объектов. Специалисты отмечают, что в ближайшие сутки на большинстве рек края подъём воды дождевого паводка продолжится, но интенсивность подъёма снизится. В последующие двое суток подъём уровня воды сохранится в среднем и нижнем течении рек. Продолжится процесс затопления речных пойм, с подтоплением прилегающих территорий.

Синоптики распространили штормовое предупреждение в регионе. Из-за подтопления частично без света остались города Фокино и Артём. Также затопило парковку аэропорта Владивостока.

Как писал NEWS.ru ранее, на одной из затопленных улиц Владивостока молодой человек устроил настоящее шоу на аквабайке. Очевидцы засняли, как он выводит круги по мутной воде.