Решение о выплатах пособий семьям со школьниками привлекло злоумышленников

Решение государства о выплатах пособий семьям с детьми и социально незащищённым категориям на селения в условиях продолжающейся пандемии коронавируса привлекло внимание злоумышленников. Об этом пишут «Известия».

По данным экспертов, только за первую половину июля в РФ было выявлено более 170 фейковых сайтов, обещавших пользователям оформление различных государственных выплат. На деле же злоумышленники похищали у граждан деньги со счетов, а также данные банковских карт для проведения дальнейших афёр.

Как отмечают эксперты, основные схемы мошенничества, связанные с социальными выплатами, можно разделить на несколько групп: использование социальной инженерии, когда потенциальной жертве поступает звонок для подтверждения действий и дальнейшего убеждения, фишинговые ресурсы, требующие указания реквизитов банковской карты для зачисления средств. а также комбинированая схема.

В третьем случае пользователь вначале попадет на фишинговый ресурс и оставляет там часть личных данных, а затем следует телефонный звонок, при котором злоумышленники будут убеждать человека совершить определённые действия, приводящие к компрометаци платёжных данных.

В случае, если хищение денежных средств состоялось, специалисты рекомендуют жертвам постараться как можно быстрее заблокировать банковскую карту, обратившись в банк по телефону горячей лини, а потом сообщить о произошедшем в полицию.

Ранее эксперт Центробанка назвал способ вернуть украденные мошенниками деньги.