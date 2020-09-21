Рэпер Эллей задержан после резонансного ДТП на Остоженке в Москве

https://static.news.ru/photo/97849c5e-fc82-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльмин Гулиев, известный как рэпер Эллей, задержан в рамках расследования ДТП на Остоженке в Москве. Исполнитель помещён в ИВС.

Происшествие случилось в центре Москвы, Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Эллея отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы, сообщает Пятый канал.

Позже стало известно, что у рэпера есть неоплаченный штраф за нарушение ПДД на сумму 24,4 тыс. рублей. Сам Эллей объяснил случившееся тем, что он якобы уходил от удара. Также 27-летний исполнитель признал, что превысил скорость, но «не намного».

Я не помню, ну не больше 80. Чуть больше 80, не больше 90, — сказал рэпер в интервью телерепортёрам.

Гулиев ехал в машине с девушкой, её после аварии увезла скорая. Другой участник аварии — водитель Mersedes — показал, что машина рэпера вылетела на перекрёсток, когда оставалось ещё «шесть секунд зелёного света». До этого иномарка рэпера проскочила на красный два предыдущих светофора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что виновником аварии в центре Москвы, в результате которой пострадали три человека, оказался водитель внедорожника Infiniti. По данным Департамента транспорта столицы, он проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.