В этом году будет пять лет, как в УК РФ появилась новая норма, которая ввела уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. С 2015 года, учитывая серьёзность проблемы травматизма и гибели людей в «пьяных» ДТП, по этой статье осудили десятки тысяч россиян. Недавно нововведение успели дополнить, но не в привычном режиме «закручивания гаек», а, напротив, несколько ослабив санкции. NEWS.ru изучил, как новое наказание повлияло на статистику аварий и количество их жертв.

История вопроса

Президент Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации законопроект в последний день 2014 года. Через полгода в Уголовном кодексе появилась статья 264.1, предусматривающая наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения для лиц, ранее попавших под административное наказание за аналогичное нарушение закона, а также повторно отказавшихся от медосвидетельствования. Норма применяется к тем, кто успел совершить нарушение в течение года после возвращения водительских прав.

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. Также осуждённый по ней гражданин может получить штраф 200–300 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного своего дохода за период от года до двух лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет. Кроме того, наказание предусмотрено в виде обязательных работ до 480 часов, а также принудительных работ до двух лет.

До 1 июля 2015 года гражданин, нарушивший правила дорожного движения в нетрезвом виде, мог при самом плохом для него сценарии лишиться водительских прав на два года либо быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. Кроме того, суд мог назначить за вождение подшофе без прав административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность наступала для нарушителей правил только тогда, когда в результате аварии потерпевший получал тяжкий вред здоровью либо погибал.

Толчком к ужесточению ответственности стала произошедшая в 2012 году авария на Минской улице в Москве. Тогда нетрезвый житель столицы Александр Максимов протаранил на своей машине остановку общественного транспорта, после чего семь человек погибли. Пятеро жертв преступления были воспитанниками детдома-интерната № 7 для людей с особенностями в развитии. За два года до этой трагедии этот же москвич лишался водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде. После аварии на Минской улице Максимова приговорили к 8,5 года колонии.

В 2019 году в статью 264.1 было внесено дополнение. Если ранее водитель скрылся с места ДТП и его опьянение доказано не было, то при следующем ДТП, если он будет пьяным, уголовное наказание по этой норме к нему не применят (с 2015 года обвинение в таких случаях предъявляли).

Впервые приговор по новой статье был вынесен в конце июля 2015 года Ленинским судом Новосибирска. На скамье подсудимых оказался 22-летний безработный Александр Архипенко, получивший 200 часов исправительных работ.

Инспекторы ГИБДД задержали его в ночь с 30 июня на 1 июля 2015 года спустя несколько часов после вступления поправок в силу. Полицейским молодой человек признался, что выпил с друзьями шампанское, чтобы отметить покупку ими нового автомобиля, а затем сел за руль своей машины. Вину он признал.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальная статистика и неофициальные комментарии

По данным Судебного департамента, в первом полугодии 2019 года по статье 264.1 УК РФ было осуждено 27 112 человек, в том числе к реальным срокам лишения свободы приговорены 3569, а оправдано — пять. В 2018-м — соответственно 66 287, 6852 и девять. В 2017-м — 72 136, 5295 и семь. В 2016-м — 75 282, 3207 и девять. В 2015-м, за полгода после вступления нормы в силу, —18 987, 350 и один.

Наиболее распространённым видом наказания за повторное «пьяное» ДТП является не тюремный или условный сроки, а обязательные работы. Их доля за весь период применения данной статьи более двух третей от всех приговоров: 18 787 в январе—ноябре 2019-го, 48 456 — в 2018-м, 55 777 — в 2017-м, 61 488 — в 2016-м, 16 128 — в 2015-м.

Таким образом, чаще всего приговоры по данной статье УК выносились в 2016 году, однако реально село по ней больше всего в 2018-м.

Давайте посмотрим, как это коррелирует со статистикой автоаварий, выдаваемой ГИБДД. С начала 2019 года по ноябрь произошло 131 821 ДТП по вине водителей, в том числе из-за того, что они были пьяными, — 12 921, погибли 12 933 (3414) человека, ранения получили 175 316 (17 631). В 2018 году — 148 142 (15 166), 15 297 (4 296) и 196 653 (20 629) соответственно. В 2017-м — 143 458 (14 972), 15 691 (4 336) и 191 648 (20 300). В 2016-м — 150 860 (15 669), 16 933 (4 569) и 200 622 (21 315). В 2015-м — 157 943 (15 344), 19 011 (3753) и 207 985 (21 235). В 2014-м — 175 862 (16 517), 23 143 (3420) и 230 617 (23 245). В 2013-м — 179 017 (13 581), 23 092 (2314) и 236 124 (19 385).

Для наглядности сведем данные в общую таблицу.

год 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 число ДТП 131821 148142 143458 150860 157943 175862 из них по вине пьяных 12921 15166 14972 15669 15344 16517 погибших 12933 15297 15691 16933 19011 23143 из них по вине пьяных 3414 4296 4336 4569 3753 3420 раненых 175316 196653 191648 200622 207985 230617 из низ по вине пьяных 17361 20629 20300 21315 21235 23245 осуждены 27112 66287 72136 75282 18987** в том числе к реальным срокам 3569 6852 5295 3207 350** приговорены к обязательным работам 18787 48456 55777 61488 16128** оправданы 5 9 7 9 1**

* - статистика за 2019 доступна по числу ДТП с января по ноябрь, по числу осужденных — за первое полугодие

** - статистика за полгода с момента введения новой нормы

Как видим, больше всего аварий по вине водителей за последнее время произошло в 2014-м, после чего общая статистика происшествий постепенно снижалась с небольшим всплеском в 2018-м. «Пьяных» ДТП больше всего было в 2014-м, до введения новой статьи УК, после чего статистика пошла по синусоиде — упав в 2015-м и 2017-м, но совершая прыжки в 2016-м и 2018-м.

Количество «пьяных» аварий, если верить официальным данным, в среднем держится на уровне около 10% от общего числа ЧП, случившихся по вине автомобилистов, но доля жертв по вине нетрезвых граждан за рулём пропорционально стала возрастать с примерно одной десятой от общего числа погибших в 2013 году до более четверти в январе—октябре 2019-го.

Число пострадавших в ДТП по вине водителей постепенно сокращалось с 2013 года, за исключением небольшого всплеска в 2018-м. Доля травмированных в «пьяных» происшествиях составляла, так же как и процент таких происшествий от общего числа аварий по вине автомобилистов, примерно 10%. Такая тенденция наблюдалась с 2014 года, когда произошёл резкий скачок пострадавших — с 19 до 23 тысяч человек.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв ДТП по вине водителей было максимальным в том же 2014 году, затем цифра стала планомерно падать. Динамика смертей в «пьяных» авариях отставала на год — рост погибших остановился лишь в 2016 году — том самом, в котором было вынесено больше всего приговоров по новой статье.

Впрочем, насколько именно эта норма УК повлияла на улучшение статистики ГИБДД, вопрос дискуссионный. Ведь, по данным того же ведомства за 2018 год, одними из «чемпионов» по количеству смертей на дорогах оказались традиционно малопьющие мусульманские республики Северного Кавказа.

В ноябре спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения и президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт назвал езду в пьяном виде одной из причин высокой смертности на российских дорогах. Также, по его словам, к трагическим последствиям приводят изъяны в образовании как водителей, так и пешеходов, а также использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

В свою очередь, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов считает , что такое заявление сделано на основе официальной статистики, которая якобы отражает не все факторы, влияющие на аварийность.

По его словам, каждое второе ДТП в России связано с неудовлетворительными дорожными условиями. Кроме этого, на ситуацию влияет марка автомобиля. Так, если водитель и его пассажиры едут на ВАЗ 2106 и попадают в аварию на полосе встречного движения, то, вероятнее всего, погибнут все, в отличие от тех, кто окажется в аналогичной ситуации, к примеру, в Hyundai Solaris, который «в 70–80 раз безопасней».