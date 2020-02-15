В Новосибирске группа разгневанных автовладельцев попыталась избить водителей эвакуатора за «воровство» их машин. У нескольких мужчин «сдали нервы», когда сотрудники эвакуационной службы попытались вывезти очередной автомобиль.
Инцидент произошёл на Октябрьской улице в Центральном районе города.
Не эвакуация, а легальное воровство, — прокомментировал произошедшее очевидец.
Видео инцидента он обнародовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть Новосибирска».
Конфликт продолжался недолго. На помощь эвакуаторщикам подоспел сотрудник ДПС, который утихомирил водителей и заставил их прекратить драку.
О последствиях инцидента для обеих сторон не сообщается.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, на кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП с участием трёх машин, одной из которых оказался эвакуатор. Пострадал один человек.
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