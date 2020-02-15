https://static.news.ru/photo/644f5966-5014-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске группа разгневанных автовладельцев попыталась избить водителей эвакуатора за «воровство» их машин. У нескольких мужчин «сдали нервы», когда сотрудники эвакуационной службы попытались вывезти очередной автомобиль.

Инцидент произошёл на Октябрьской улице в Центральном районе города.

Не эвакуация, а легальное воровство, — прокомментировал произошедшее очевидец.

Видео инцидента он обнародовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть Новосибирска».

Конфликт продолжался недолго. На помощь эвакуаторщикам подоспел сотрудник ДПС, который утихомирил водителей и заставил их прекратить драку.

О последствиях инцидента для обеих сторон не сообщается.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, на кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП с участием трёх машин, одной из которых оказался эвакуатор. Пострадал один человек.