Разбившийся под Харьковом Ан-26 по документам числился в ремонте

https://static.news.ru/photo/3e272332-ffc2-11ea-92c0-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Игорь Бубин

Появились подробности крушения Ан-26 в Харьковской области Украины. Выяснилось, что по документам воздушное судно было в ремонте, а срок его эксплуатации на момент ЧП составлял 43 года.

Предполагалось, что ремонт продлит службу Ан-26 ещё на два года. Согласно документам, закончить его планировалось к 1 октября, — пишет украинский портал «Страна.ua».

В настоящий момент неизвестно, успели ли закончить все необходимые работы раньше срока.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт, на его борту находились 27 человек. В результате катастрофы 25 человек погибли. Выжили только двое курсантов — они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины. В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.