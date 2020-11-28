Расстрелявший бывшую жену россиянин оставил видеообращение

https://static.news.ru/photo/a9181588-318c-11eb-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Калининградец, застреливший свою бывшую супругу, записал перед самоубийством видеообращение.

Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых. И ещё одного человека, который во всём этом виноват. Меня коварно и подло обманула, сделала всё, чтобы я разорился, — говорит мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале «Life Shot».

По его словам, они прожили с супругой пять лет, после развода она «устроила ему большие проблемы с алиментами», что привело к его разорению. Этого мужчина не смог ей простить.

Я считаю, что я поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, очень плохо, — заключил он.

37-летний мужчина сначала убил бывшую супругу и свёл счёты с жизнью 26 ноября. Инцидент произошёл в Калининграде на улице Чернышевского. Впоследствии стало известно, что погибшая неоднократно жаловалась на преследования со стороны бывшего мужа.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Белгорода, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал тёщу и попытался убить своего 10-летнего сына. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.