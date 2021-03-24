Раскрыты подробности о найденном в Петербурге скелете ребёнка

https://static.news.ru/photo/3b4e56c6-8c99-11eb-a96b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У скелета, который обнаружили в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга, отсутствуют ноги и кисти рук.

Человеческие останки нашли дети во время прогулки днём 23 марта. Они рассказали о шокирующей находке родителям, а те обратились в полицию, сообщает Пятый канал.

Прибывшие на место правоохранители удостоверились, что речь идёт о скелете человека длиной около метра. Пол и точный возраст умершего пока определить не удалось. На останках не было одежды. Осведомлённый источник рассказал телеканалу, что у скелета не было конечностей.

Кости отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что 78-летний Дэниел Мелли из ирландского города Коув хранил в доме скелет своей жены Кристины, которая умерла от старости. Полиции мужчина признался, что боялся остаться один и не хотел расставаться с женой после её смерти. Большинство соседей пенсионера не знали, что у него была жена. А тем, кто знал о существовании Кристины, пожилой мужчина говорил, что супруга уехала за границу. Тревогу по поводу исчезновения женщины подняли медицинские службы.