Раскрыты детали побега члена банды Басаева из психбольницы в Астрахани

Член банды Басаева Магомед Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки. Он смог отогнуть решётку на крыше и выйти за территорию медучреждения. Его объявили в федеральный розыск, сообщает Telegram-канал «112».

О побеге осуждённого за бандитизм (ст. 209 УК РФ) Алханова УМВД России по региону сообщило накануне. Он был задержан этим летом в Ставропольском крае и проходил по делу о вооружённом нападении в составе террористической банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ (бой у высоты 776 в Аргунском ущелье).

Магомед Алханов Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

В больницу его определили для проведения судебно-психиатрической экспертизы. По данным Следственного комитета, Алханову должны были предъявить обвинение по нескольким статьям: вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих.

Напомним, нападение произошло 29 февраля 2000 года в горной местности Шатойского района Чечни. Тогда погибли 84 российских военнослужащих.

Ранее стало известно о задержании двух участников банды Басаева и Эмира Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. По данным следствия, в июле 1999 года они вступили в состав группировки и участвовали в тяжких и особо тяжких преступлениях. В частности, задержанным вменяют вооружённый мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь военнослужащих и правоохранителей.