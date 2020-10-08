Раненого ножом петербуржца не приняли в больнице из-за COVID-ограничений

Жителя Санкт-Петербурга, получившего ножевое ранение, отказались принять в больнице из-за коронавирусных ограничений.
Инцидент произошёл вечером 6 октября. Мужчина возвращался домой, когда на него напал неизвестный и нанёс удар ножом в область сердца. Злоумышленник с места преступления скрылся, а пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего медучреждения.
Однако там его не приняли, сославшись на то, что больница перепрофилирована под лечение людей, заразившихся коронавирусом. В итоге мужчине вызвали скорую помощь и отправили в другую больницу,
Ранее NEWS.ru писал, что в больницы Петербурга с каждым днём поступает всё больше пациентов с коронавирусом. В связи с этим некоторые неспециализированные медучреждения перепрофилируют для лечения таких больных, а власти города вновь задумались о привлечении к борьбе с вирусом студентов-медиков.
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