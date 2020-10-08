Раненого ножом петербуржца не приняли в больнице из-за COVID-ограничений

https://static.news.ru/photo/f04dfb8c-0957-11eb-888e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга, получившего ножевое ранение, отказались принять в больнице из-за коронавирусных ограничений.

Инцидент произошёл вечером 6 октября. Мужчина возвращался домой, когда на него напал неизвестный и нанёс удар ножом в область сердца. Злоумышленник с места преступления скрылся, а пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего медучреждения.

Однако там его не приняли, сославшись на то, что больница перепрофилирована под лечение людей, заразившихся коронавирусом. В итоге мужчине вызвали скорую помощь и отправили в другую больницу, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органа.

Ранее NEWS.ru писал, что в больницы Петербурга с каждым днём поступает всё больше пациентов с коронавирусом. В связи с этим некоторые неспециализированные медучреждения перепрофилируют для лечения таких больных, а власти города вновь задумались о привлечении к борьбе с вирусом студентов-медиков.