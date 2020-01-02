https://static.news.ru/photo/2d08f206-2d54-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, на Алтае судят мужчину, который забил до смерти пожилую женщину. Обвиняемый дал признательные показания и объяснил, что принял жертву за ведьму.

36-летнего работника центра занятости из Пензы обвинили в том, что он убил своего 56-летнего коллегу в ходе драки.

сообщило об этом РИА Новости. По версии следствия, 27 декабря 2019 года конфликт между двумя сотрудниками центра занятости во время корпоратива перерос в драку. Обвиняемый избил своего коллегу так, что тот захлёбывался кровью и скончался на месте. По некоторым данным, конфликт мог разгореться из-за девушки. Областное управление СК РФоб этом РИА Новости. По версии следствия, 27 декабря 2019 года конфликт между двумя сотрудниками центра занятости во время корпоратива перерос в драку. Обвиняемый избил своего коллегу так, что тот захлёбывался кровью и скончался на месте. По некоторым данным, конфликт мог разгореться из-за девушки.

36-летний мужчина был задержан, ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.