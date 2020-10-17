Рабочие погибли при обвале грунта в Иркутске

Обвал грунта произошёл во время ремонтных работ на коммуникациях на улице Красных Мадьяр в Иркутске.
По данным пресс-службы управления СК РФ по области, жертвами происшествия стали двое рабочих. Ещё один доставлен в больницу.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельство случившегося. Начата доследственная проверка,
Ранее NEWS.ru писал, что в посёлке Вышков в Брянской области частный жилой дом провалился под землю. Инцидент произошел около 04:30. Половина жилого дома, поделённого между двумя семьями, провалилась на глубину не менее шести метров. Вторая часть здания и её жители не пострадали.