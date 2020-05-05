Пятилетний мальчик в США угнал машину у родителей

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Пятилетний мальчик из города Огден (штат Юта, США) угнал автомобиль Dodge Journey у родителей и смог успешно проехать несколько километров, пока его не остановила полиция.

Как передаёт CBS News, сотрудник полиции Рик Морган увидел машину, которую бросает из стороны в сторону, и решил, что водителю нужна медицинская помощь. Однако после того как Dodge остановился, полицейский обнаружил за рулём маленького мальчика. Ребёнок сидел на самом краю водительского сиденья, но и так едва мог достать ногами до педалей.

Мальчик рассказал, что его зовут Адриан и что он направляется в Калифорнию к сестре. Ребёнок признался, что угнал машину, пока родители были на работе. Адриан также заявил, что собирается купить в Калифорнии Lamborghini, и показал полицейскому кошелёк с подготовленными для покупки роскошного авто средствами — $3.

Рик Морган вызвал родителей Адриана и передал им мальчика. Взрослые заявили, что никогда не сажали ребёнка за руль авто и понятия не имеют, где мальчик приобрёл навыки, позволившие ему завести машину и проехать несколько километров через город.

Ранее в российском городе Солнечногорске полицейские обнаружили идущую по шоссе четырёхлетнюю девочку без одежды. Как писал NEWS.ru, правоохранители вернули ребёнка матери. Женщина рассказала, что оставила дочь под присмотром знакомых, когда уходила на работу. Как ребёнок оказался на трассе, мать объяснить не смогла.