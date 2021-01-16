Пятерых членов экипажа сухогруза РФ после крушения спасли у берегов Турции

https://static.news.ru/photo/9f174e82-58ba-11eb-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Число спасённых членов экипажа российского сухогруза, затонувшего у побережья Турции, возросло до пяти.

Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, слова которого приводит агентство Anadolu.

По информации местных властей, два человека в результате кораблекрушения погибли. Хотя ранее в посольстве РФ в Анкаре заявили, что, по предварительным данным, жертв нет.

Сухогруз, который шёл под российским флагом, затонул у берегов Турции в Чёрном море. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики. Сухогруз под названием Arvin мог стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма в этом районе. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть в шлюпки. Началась операция по их спасению из бушующего моря.

Губернатор региона Синан Гюнер сообщил, что власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам оперативно добраться к месту происшествия, писал NEWS.ru.