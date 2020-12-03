Пять человек пострадали при взрыве на воронежской фабрике

На трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. В результате пострадали пять человек.
Инцидент произошёл утром 3 декабря на первом этаже выпускного цеха ОАО «Борисоглебский трикотаж». Взрывом были частично разрушены стеновые перегородки цеха и котельной.
По данным правоохранительных органов, госпитализированы две работницы фабрики. По сведениям медиков — в больницу попали три и человека, а ещё двум помощь оказана амбулаторно.
По факту происшествия проводятся доследственная и прокурорская проверки,
Ранее NEWS.ru писал о взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Все они были госпитализированы. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности в ходе работ на собираемом судне.