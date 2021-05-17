Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/8a490266-b779-11eb-8889-96000091f725_660.jpg Фото: 24.мвд.рф

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автофургона в Ачинском районе Красноярского края. Столкнулись Honda Civic Ferio, двигавшаяся из Ачинска в сторону Боготола, и «ГАЗ-2747», сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

ДТП произошло утром 18 мая на автодороге Р255 «Сибирь» после того, как водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. Погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры Honda.

На месте инцидента сотрудники ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек. Инцидент произошёл на 473-м километре автодороги Р-257 «Енисей». 20-летний водитель автомобиля Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Газель».