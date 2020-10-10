Пять человек погибли в авиакатастрофе во Франции

https://static.news.ru/photo/f90608c6-0b25-11eb-a892-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Столкновение одномоторного туристического самолёта со сверхлёгким моторным летательным аппаратом произошло 10 октября в департаменте Эндр и Луара в центральной части Франции.

В туристическом самолёте Diamond DA40 находились три человека. В сверхлёгком аппарате — ещё двое. Столкновение произошло в воздухе. Сверхлёгкий аппарат разбился об ограждение жилого дома в городе Лош. А самолёт упал в нескольких сотнях метров от этого места, в зоне, где не было жилых построек. Все пять человек погибли, — цитирует ТАСС заявление префектуры департамента.

Личности погибших пока не установлены. Также не известны причины инцидента. На месте крушения находятся около 50 сотрудников пожарно-спасательной службы и 30 жандармов. Местные автодороги перекрыты. Расследование произошедшего поручено жандармерии города Лош.

Ранее самолёт Canadair CL-600, тушивший лесные пожары на испанско-португальской границе, потерпел крушение. Лайнер рухнул недалеко от португальского нацпарка Пенеда-Жереш в северной провинции Минью, которая граничит с Испанией и её автономным сообществом Галисия. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа самолёта. При этом двое пилотов получили серьёзные травмы, писал NEWS.ru.