Пять человек погибли при пожаре в частном автосервисе в Мытищах

Пожар произошёл в здании частного автосервиса на улице 3-я Новая в Мытищах. В результате погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Московской области.
Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров,
К тушению пожара привлекались 40 спасателей и 11 единиц техники. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Как сообщалось ранее, пятеро подростков оказались в эпицентре пожара в посёлке Фёдоровское Ленинградской области, зайдя перекусить к одному из них домой. Пожар возник, когда молодые люди поставили разогревать на плиту еду.