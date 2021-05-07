Пять человек погибли при пожаре в частном автосервисе в Мытищах

https://static.news.ru/photo/7e16773a-af77-11eb-89f6-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в здании частного автосервиса на улице 3-я Новая в Мытищах. В результате погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Московской области.

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров, горело двухэтажное здание, обшитое сэндвич-панелями. Перед тем как вспыхнул огонь, был слышен хлопок газового баллона. Известно, что в сварочном цеху находились баллоны с кислородом и пропаном. Пожарные сумели вынести из полыхающего здания 12 баллонов.

К тушению пожара привлекались 40 спасателей и 11 единиц техники. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщалось ранее, пятеро подростков оказались в эпицентре пожара в посёлке Фёдоровское Ленинградской области, зайдя перекусить к одному из них домой. Пожар возник, когда молодые люди поставили разогревать на плиту еду.