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Пять человек погибли при пожаре в частном автосервисе в Мытищах

00:02, 08 мая 2021
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в здании частного автосервиса на улице 3-я Новая в Мытищах. В результате погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Московской области.

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров, горело двухэтажное здание, обшитое сэндвич-панелями. Перед тем как вспыхнул огонь, был слышен хлопок газового баллона. Известно, что в сварочном цеху находились баллоны с кислородом и пропаном. Пожарные сумели вынести из полыхающего здания 12 баллонов.

К тушению пожара привлекались 40 спасателей и 11 единиц техники. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщалось ранее, пятеро подростков оказались в эпицентре пожара в посёлке Фёдоровское Ленинградской области, зайдя перекусить к одному из них домой. Пожар возник, когда молодые люди поставили разогревать на плиту еду.

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