Подростки погибли при пожаре в Ленобласти, разогревая еду на плите

https://static.news.ru/photo/85a56bf8-ad17-11eb-872e-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: lenobl.sledcom.ru

Пятеро подростков оказались в эпицентре пожара в посёлке Фёдоровское Ленинградской области, зайдя перекусить к одному из них домой. Пожар возник, когда молодые люди поставили разогревать на плиту еду, сообщает СУ СКР по Ленинградской области.

В результате двое подростков в возрасте 15 и 16 лет погибли , хозяин квартиры получил ожоги и доставлен в Тосненскую ЦРБ. Ещё троих юношей успели вывести из горящего помещения спасатели. По предварительным данным, пожар вспыхнул около 18:00 в квартире дома по улице Центральной. К моменту прибытия пожарных горели кухня и коридор на площади 15 квадратных метров.

По факту обнаружения двух тел мальчиков после пожара Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщалось ранее, в результате пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек, в том числе двое детей. По последним данным, у всех пострадавших отравление продуктами горения.