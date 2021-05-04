Подростки погибли при пожаре в Ленобласти, разогревая еду на плите

Пятеро подростков оказались в эпицентре пожара в посёлке Фёдоровское Ленинградской области, зайдя перекусить к одному из них домой. Пожар возник, когда молодые люди поставили разогревать на плиту еду, сообщает СУ СКР по Ленинградской области.
В результате двое подростков в возрасте 15 и 16 лет
По факту обнаружения двух тел мальчиков после пожара Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Как сообщалось ранее, в результате пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек, в том числе двое детей. По последним данным, у всех пострадавших отравление продуктами горения.