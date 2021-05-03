Число пострадавших при пожаре в московской гостинице увеличилось до 10

https://static.news.ru/photo/c66a207c-aca2-11eb-a005-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали десять человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По последним данным, у всех пострадавших отравление продуктами горения. Три человека находятся в реанимации. Всего из огня спасатели вывели 305 человек, из них 114 детей.

Возгорание произошло в 03:27 мск. Как сообщалось, огонь вспыхнул в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Во время пожара здание было сильно задымлено. Некоторые постояльцы просили помощи из окон. В 04:30 огонь был ликвидирован.

По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Сообщалось, что при тушении были обнаружены тела трёх погибших.