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Происшествия

Число пострадавших при пожаре в московской гостинице увеличилось до 10

09:24, 04 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали десять человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По последним данным, у всех пострадавших отравление продуктами горения. Три человека находятся в реанимации. Всего из огня спасатели вывели 305 человек, из них 114 детей.

Возгорание произошло в 03:27 мск. Как сообщалось, огонь вспыхнул в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Во время пожара здание было сильно задымлено. Некоторые постояльцы просили помощи из окон. В 04:30 огонь был ликвидирован.

По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Сообщалось, что при тушении были обнаружены тела трёх погибших.

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