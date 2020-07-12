Пьяный полуголый москвич подтягивался на раме окна жилого дома

https://static.news.ru/photo/27bd0448-c41e-11ea-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина на севере Москвы вылез из окна квартиры жилого дома, повис на оконной раме и несколько раз подтянулся. Позднее видеозапись его «упражнений» попала в Сеть.

По имеющимся сведениям, житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, как он вылезает из окна дома на Карельском бульваре и повисает на раме. После этого нетрезвый мужчина несколько раз выполняет действия, отдалённо напоминающие подтягивание.

Затем к окну с внутренней стороны подошла женщина. Она протянула мужчине руку, и он с трудом залез обратно.

Более подробной информации о произошедшем пока нет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался сделать селфи, забравшись на строительные леса вокруг Регенсбургского собора в Баварии. На высоте около 50 метров он сорвался и пролетел примерно пять метров вниз.

Он получил травмы и стал звать на помощь. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию.