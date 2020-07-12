Пьяный полуголый москвич подтягивался на раме окна жилого дома

Мужчина на севере Москвы вылез из окна квартиры жилого дома, повис на оконной раме и несколько раз подтянулся. Позднее видеозапись его «упражнений» попала в Сеть.
По имеющимся сведениям, житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, как он вылезает из окна дома на Карельском бульваре и повисает на раме. После этого нетрезвый мужчина несколько раз выполняет действия, отдалённо напоминающие подтягивание.
Затем к окну с внутренней стороны подошла женщина. Она протянула мужчине руку, и он с трудом залез обратно.
Более подробной информации о произошедшем пока нет,
Как ранее передавал NEWS.ru, 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался сделать селфи, забравшись на строительные леса вокруг Регенсбургского собора в Баварии. На высоте около 50 метров он сорвался и пролетел примерно пять метров вниз.
Он получил травмы и стал звать на помощь. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию.
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