Пьяная модель проломила бабушке череп и выбила глаз

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В Санкт-Петербурге молодая манекенщица жестоко избила свою бабушку. Пенсионерка была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл, когда 25-летняя модель по имени Ирина была пьяна. Она напала родственницу и стала её избивать, нанося удары по голове и лицу, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным издания, разгорячённая девушка проломила своей жертве череп.

Причина семейной ссоры и имя пострадавшей также не сообщаются. Известно, что пенсионерке 81 года и она является профессором пульмонологии.

За помощью девушка обратилась лишь тогда, когда пожилая женщина уже лежала на полу. Полицейским она заявила, что бабушка сама упала и выбила себе глаз. Однако правоохранители её не поверили и возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, полицейского заподозрили в убийстве сына. Следователи считают, что тот, будучи пьяным, зверски избил ребёнка.