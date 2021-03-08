Пьяная модель проломила бабушке череп и выбила глаз

В Санкт-Петербурге молодая манекенщица жестоко избила свою бабушку. Пенсионерка была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл, когда 25-летняя модель по имени Ирина была пьяна. Она напала родственницу и стала её избивать, нанося удары по голове и лицу,
Причина семейной ссоры и имя пострадавшей также не сообщаются. Известно, что пенсионерке 81 года и она является профессором пульмонологии.
За помощью девушка обратилась лишь тогда, когда пожилая женщина уже лежала на полу. Полицейским она заявила, что бабушка сама упала и выбила себе глаз. Однако правоохранители её не поверили и возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, полицейского заподозрили в убийстве сына. Следователи считают, что тот, будучи пьяным, зверски избил ребёнка.