Пьяный полицейский до смерти избил сына в Москве

https://static.news.ru/photo/24cee5fe-8001-11eb-aff9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспектора ДПС одного из территориальных отделов Москвы подозревают в убийстве собственного сына. По предварительным данным, мужчина избил ребёнка, когда находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказал руководитель Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

8 марта в службу 02 поступило сообщение о причинении телесных повреждений малолетнему ребёнку в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния и находившегося, предположительно, в состоянии сильного опьянения, — сообщил представитель ведомства.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть несовершеннолетнего. После произошедшего была назначена служебная проверка, в результате которой предполагаемого преступника уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. Васенин пообещал, что силовика привлекут к ответственности в установленном законом порядке, говорится на сайте московского МВД.

Ранее в Тихорецке Краснодарского края произошла дорожная авария, жертвами которой стали двое мужчин, ещё одна женщина и ребёнок получили травмы.

По словам очевидцев ДТП, водитель Opel проезжал на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости и не успел затормозить на перекрёстке. Как выяснилось, за рулём Opel находился 25-летний сотрудник линейного отдела полиции на станции Тихорецкая ЛУ МВД России по СКФО.