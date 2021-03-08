Нетрезвый полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани

https://static.news.ru/photo/36fb1694-7ff7-11eb-a5e7-96000091f725_660.jpg Фото: kuban.sledcom.ru

В Тихорецке Краснодарского края произошла дорожная авария, жертвами которой стали двое мужчин, ещё одна женщина и ребёнок получили травмы.

Трагедия случилась вечером 7 марта, на перекрёстке улиц Гражданской и Гоголя автомобиль Opel столкнулся с Lada Samara.

По словам очевидцев ДТП, водитель Opel проезжал на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости и не успел затормозить на перекрёстке. Как выяснилось, за рулём Opel находился 25-летний сотрудник линейного отдела полиции на станции Тихорецкая ЛУ МВД России по СКФО.

В результате аварии 44-летний водитель Lada и его 46-летний пассажир скончались на месте. Находившиеся в этой же машине 34-летняя женщина и 5-летний мальчик госпитализированы с различными травмами, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сам виновник аварии остался цел. Медосвидетельствование показало, что он находился в алкогольном опьянении. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее крупная авария произошла в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившихся в легковушке. В числе жертв аварии есть несовершеннолетний.

Как писал NEWS.ru, предварительно виновником аварии считается водитель Volkswagen, допустивший выезд на встречную полосу движения.