Стала известна предварительная причина ДТП под Самарой

https://static.news.ru/photo/adad6474-7ff0-11eb-a996-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/patrolsamara

Согласно предварительным данным, причиной смертельного ДТП в Самарской области стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу движения.

Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария произошла ранним утром 8 марта. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы «Самара-Тольятти» столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившихся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что шесть граждан Украины погибли и ещё 15 получили различные травмы в результате ДТП вблизи города Кошице на юге Польши. Все они находились в автобусе, который ехал из польской Познани и украинский Херсон.

В начале марта в американском штате Калифорния произошла автомобильная авария, в которой погибли 13 человек и ещё не менее шести пострадали. Инцидент произошёл близ города Холтвилл у границы США и Мексики. Там столкнулись внедорожник и грузовик. Во внедорожнике в момент аварии находились 25 человек, включая водителя, хотя этот вид автотранспорта не рассчитан на такое количество пассажиров.