Генерал объяснил, почему пенсионеров возвращают в армии НАТО Генерал Попов заявил, что армии НАТО нуждаются в более опытных специалистах

В Европе мужчин старше 50 лет, прошедших военную службу, возвращают обратно в армии НАТО, поскольку они более опытные, чем молодежь, заявил argumenti.ru генерал-майор Владимир Попов. Прежде всего это касается офицеров, уточнил эксперт.

Работать с человеком, уже понимающим, в чем дело, гораздо проще, чем тратить время и силы на обучение новых кадров. Они либо сохранили свои компетенции, и тогда будут выполнять определенные задачи. Либо смогут выполнять роль инструкторов. После этого их отпустят обратно, — рассказал Попов.

Женщин призывают в армии по конкретным специальностям. Среди них медик, психолог, педагог, переводчик, реабилитолог. По мнению генерала, в этой практике, распространенной по всему миру, нет ничего удивительного. Он добавил, что милитаризация политики и экономики европейских стран началась в связи с событиями на Украине и приходом Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее политический обозреватель Славомир Билински сообщил, что военные склады многих стран НАТО, в том числе Германии, Дании, Чехии и Польши, которые безвозмездно отдавали свое оружие Украине, практически полностью опустели. По его словам, поддержка Киева не пройдет для этих стран бесследно.