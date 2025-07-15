Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 15:08

Генерал объяснил, почему пенсионеров возвращают в армии НАТО

Генерал Попов заявил, что армии НАТО нуждаются в более опытных специалистах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Европе мужчин старше 50 лет, прошедших военную службу, возвращают обратно в армии НАТО, поскольку они более опытные, чем молодежь, заявил argumenti.ru генерал-майор Владимир Попов. Прежде всего это касается офицеров, уточнил эксперт.

Работать с человеком, уже понимающим, в чем дело, гораздо проще, чем тратить время и силы на обучение новых кадров. Они либо сохранили свои компетенции, и тогда будут выполнять определенные задачи. Либо смогут выполнять роль инструкторов. После этого их отпустят обратно, — рассказал Попов.

Женщин призывают в армии по конкретным специальностям. Среди них медик, психолог, педагог, переводчик, реабилитолог. По мнению генерала, в этой практике, распространенной по всему миру, нет ничего удивительного. Он добавил, что милитаризация политики и экономики европейских стран началась в связи с событиями на Украине и приходом Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее политический обозреватель Славомир Билински сообщил, что военные склады многих стран НАТО, в том числе Германии, Дании, Чехии и Польши, которые безвозмездно отдавали свое оружие Украине, практически полностью опустели. По его словам, поддержка Киева не пройдет для этих стран бесследно.

армии
НАТО
Европа
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца
Будет полная демобилизация? Когда, кого уволят из ВС РФ, мнения экспертов
В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях
Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве
После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок
В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»
«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой
Мигрантам могут запретиь отправлять за рубеж суммы, превышающие их зарплату
Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска
Лавров оценил позицию Киева по третьему раунду переговоров
Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов
От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку
Зеленский просил у Трампа долетающие до Москвы ракеты
Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России
Как сохранить продуктивность летом: работа без стресса
Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»
Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира
Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России
Юрист раскрыл, что грозит жене Басты за оскорбительные высказывания в Сети
Рожать, а не учиться: в России предложили cократить учебу в школе до 10 лет
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.