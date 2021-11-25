Путин заявил об опасности для жизней спасателей на шахте «Листвяжная»

Ситуация на кемеровской шахте «Листвяжная», где произошло задымление, остаётся сложной. Существует опасность для жизней самих спасателей, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Лидер Сербии выразил Путину соболезнования от лица сербского народа в связи с трагедией.

Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность для жизни самих спасателей. Сейчас на месте принимают необходимое решение, — сказал Путин.

Задымление на шахте «Листвяжной» произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в городе Белово Кемеровской области. В шахте находились 287 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 45 находится в больнице. В забое остаются 35 человек.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте, он продлится с 26 по 28 ноября. Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.

Ранее сообщалось, что спасатели были вынуждены приостановить операцию по спасению горняков из-за опасной концентрации газа. Кoгда обстановка нормализуется, работы продолжатся.

Президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кемеровскую область.