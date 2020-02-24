Пятнадцатилетняя россиянка, пропавшая на территории западного штата Халиско в Мексике, найдена. Об этом
Пятнадцатилетний подросток <...> была найдена. Благодарим за сотрудничество, — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что никакой другой информации прокуратура не дала.
Как писал NEWS.ru ранее, 17 февраля 2020 года, несовершеннолетняя россиянка ушла из дома и не вернулась. Почётный российский консул в штате Халиско в Мексике Хуан Сантос Санчес Наварро сообщил, что девочка ушла в сопровождении двух мексиканских девушек. Местная прокуратура высказала опасения, что девушки могли стать жертвами преступных действий.
Добавьте наши новости в избранные источники