Пропавший в Бурятии самолёт ищут три борта

https://static.news.ru/photo/baaac226-ca14-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ми-8 Фото: MOD Russia/Global Look Press

Три воздушных судна будут вести поиски переставшего выходить на связь самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который вылетел из посёлка Кырен в Бурятии. К поискам пропавшего Ан-2 подключили вертолёт Ми-8, самолёты Ан-24 и Ан-26.

По предварительным данным, самолёт поднялся в воздух для химической обработки полей без одобренной заявки. Возможно, он совершил жёсткую посадку в Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что на его борту, кроме двух членов экипажа, находились командиры ещё четырёх экипажей, которые должны были изучить район для опрыскивания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что точный маршрут следования Ан-2 неизвестен. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем в 20:21 мск. Однако сигнала не последовало. Полёт, по некоторым данным, был несанкционированный.