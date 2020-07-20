Пропавший в Бурятии самолёт ищут три борта

Три воздушных судна будут вести поиски переставшего выходить на связь самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который вылетел из посёлка Кырен в Бурятии. К поискам пропавшего Ан-2 подключили вертолёт Ми-8, самолёты Ан-24 и Ан-26.
По предварительным данным, самолёт поднялся в воздух для химической обработки полей без одобренной заявки. Возможно, он совершил жёсткую посадку в Иркутской области,
Агентство отмечает, что на его борту, кроме двух членов экипажа, находились командиры ещё четырёх экипажей, которые должны были изучить район для опрыскивания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что точный маршрут следования Ан-2 неизвестен. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем в 20:21 мск. Однако сигнала не последовало. Полёт, по некоторым данным, был несанкционированный.
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