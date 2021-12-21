Пропавшего пятнадцатилетнего подростка нашли мёртвым на Сахалине

На Сахалине пропавшего 15-летнего подростка нашли мёртвым. Тело мальчика обнаружили на территории неработающего предприятия в Углегорском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мальчик пропал 20 декабря. Рано утром он ушёл из дома и не вернулся.

Следователи намерены дать оценку действиям людей, ответственных за охрану предприятия и недопущение туда посторонних лиц. Продолжается расследование уголовного дела, заведённого по статье об убийстве. Максимальный срок наказания по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Ранее пропавшего 15-летнего школьника из посёлка Восточного Черновского района Читы полицейские нашли в лесу около села Ерёмино спустя три дня после пропажи. По имеющимся данным, семья не состояла на профилактических учётах, а сам мальчик ранее из дома не уходил.