Пропавшего подростка из Читы нашли в лесу спустя три дня после исчезновения
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:03, 08 декабря 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Пропавшего 15-летнего школьника из посёлка Восточного Черновского района Читы полицейские нашли в лесу около села Ерёмино спустя три дня после пропажи. По имеющимся данным, семья не состояла на профилактических учётах, а сам мальчик ранее из дома не уходил, сообщает «МК в Чите».
5 декабря мальчик вышел из дома в посёлке Восточном, на следующий день семья заявила в полицию о его исчезновении. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали поиски: силовики опросили друзей и знакомых подростка, а также проверили возможные места его возможного нахождения.
Поиски пропавшего не прекращались даже в ночное время, полицейским помогали волонтёры из организации Кости Долгова. В итоге подростка нашли утром 8 декабря: мальчик шёл по лесу возле посёлка Ерёмино.
Подростка вместе с матерью сопроводили в медучреждение. Сейчас инспекторы ПДН устанавливают причины, почему он ушёл из дома и как оказался в месте, где его обнаружили, — уточнили в полиции.
Ранее руководитель поискового движения «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина рассказала, как не потеряться зимой в лесу. Она посоветовала россиянам не быть самонадеянными и внимательно изучать окружающую среду.