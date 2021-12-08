Пропавшего подростка из Читы нашли в лесу спустя три дня после исчезновения

Пропавшего 15-летнего школьника из посёлка Восточного Черновского района Читы полицейские нашли в лесу около села Ерёмино спустя три дня после пропажи. По имеющимся данным, семья не состояла на профилактических учётах, а сам мальчик ранее из дома не уходил, сообщает «МК в Чите».

5 декабря мальчик вышел из дома в посёлке Восточном, на следующий день семья заявила в полицию о его исчезновении. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали поиски: силовики опросили друзей и знакомых подростка, а также проверили возможные места его возможного нахождения.

Поиски пропавшего не прекращались даже в ночное время, полицейским помогали волонтёры из организации Кости Долгова. В итоге подростка нашли утром 8 декабря: мальчик шёл по лесу возле посёлка Ерёмино.

Подростка вместе с матерью сопроводили в медучреждение. Сейчас инспекторы ПДН устанавливают причины, почему он ушёл из дома и как оказался в месте, где его обнаружили, — уточнили в полиции.

Ранее руководитель поискового движения «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина рассказала, как не потеряться зимой в лесу. Она посоветовала россиянам не быть самонадеянными и внимательно изучать окружающую среду.