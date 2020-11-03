Пропавшего на Камчатке ребёнка нашли мёртвым и с многочисленными укусами

https://static.news.ru/photo/0e04ff82-1e65-11eb-9244-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamchatka.sledcom.ru

Восьмилетний мальчик, который пропал 3 ноября в Петропавловске-Камчатском, найден мёртвым в промзоне морского торгового порта.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, на теле ребёнка присутствуют повреждения, полученные, предположительно, от укусов животных.

Заместитель краевого прокурора Максим Куликов выехал на место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку полноты мер, которые были приняты органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов ребёнка.

Также прокуроры дадут оценку работе органов местного самоуправления «о реализации полномочий об охране объектов и безнадзорности животных», передаёт ИА «Кам 24».

Второклассник ушёл из дома на улице Красная Сопка накануне вечером. В поисках мальчика принимали участие полиция, МЧС и волонтёры.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура мексиканского штата Халиско ведёт поиски исчезнувшей на западе страны гражданки России Елены Толстобровой. Пропавшая женщина на консульском учёте не состояла и не обращалась в диппредставительство по каким-либо вопросам.