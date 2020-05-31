Прокуратура проверит больницу в Подмосковье, где медики умерли от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a3c6e76-a376-11ea-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После появления в СМИ информации о том, что в Видновской районной клинической больнице, возможно, нарушаются права медработников, прокуратура Московской области начала проверку. Об этом сообщила представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова.

Согласно результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, — цитирует Каурову «Интерфакс».

Персонал Видновской больницы обратился в СМИ после того, как у нескольких её сотрудников подтвердился COVID-19. При этом несколько медсестёр и врач скончались. Авторы обращения утверждают, что в начале пандемии руководство не подумало о санитарно-эпидемиологическом режиме.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова заявила, что медикам заразиться коронавирусом проще в магазине, чем на работе.