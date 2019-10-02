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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова и двух других фигурантов, которых обвиняют в получении взяток.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский городской суд, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Федулова.

Дрыманов был задержан в июле 2018 года в рамках уголовного дела о подкупе офицеров СК участниками группировки Шакро Молодого. В числе подозреваемых есть и некогда первый заместитель Дрыманова — Денис Никандров. Другого фигуранта дела — Михаила Максименко — приговорили к 13 годам колонии строгого режима, писал News.ru.

По версии следствия, офицеры СК получили от представителей криминального мира $1 млн за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Доля генерала составила $200 тыс. Кроме того, Александр Дрыманов получил от Дениса Никандрова около €10 тыс. за покровительство, писал News.ru.