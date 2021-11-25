В Москве начали проверку сообщения о блогере, осквернившем мемориал

Прокуратура Москвы поручила следователям проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в Измайлово, сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника в правоохранительных органах, к инциденту может быть причастен блогер, который помочился на стенд.

Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещённых в СМИ, об осквернении объекта, посвящённого защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово, — говорится в релизе.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идёт о блогере, который помочился на памятный стенд в Измайлово. На нём размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны.

Прокуратура держит ход проверки на контроле.

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