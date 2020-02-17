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В торговом центре на территории Омска продавщица мясной продукции ударила прохожего мужчину по голове ножом для разделки мяса. В настоящее время уголовное дело о причинении вреда здоровью передали в суд. Об этом 17 февраля журналистам сообщили представители омской прокуратуры.

Нападение на прохожего совершила 48-летняя женщина. Продавщица подумала, что мужчина в банкомате пытается снять деньги с чужой банковской карты. Между омичами завязалась словесная перепалка. В результате женщина предприняла попытку с помощью ножа для разделки мяса остановить мужчину от совершения предполагаемого преступления. Она несколько раз ударила потерпевшего по голове.

У мужчины впоследствии были диагностированы множественные раны на шее и на голове. Также продавщица сломала омичу нижнюю челюсть.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, — приводит Om1.ru сообщение пресс-службы городской прокуратуры.

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